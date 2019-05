Alertan sobre falso programa de esterilización

MATEHUALA.- Tenga cuidado si a su casa llegan personas ofreciendo esterilizar mascotas, evite dárselas para que no le hagan algún daño.

La señora Edelvina de la Cruz, vecina de la colonia San Antonio, comentó que la semana anterior se encontraba barriendo la calle y que se acercaron tres personas, dos hombres y una mujer y le dijeron que si tenía perros porque ellos realizaban esterilizaciones.

Lo raro es que no portaban algún gafete. "No sé si eran estudiantes o de la Secretaría de Salud, pero me entró la duda y les dije ´no gracias´".

Señaló que ayer se enteró, a través de las redes sociales, que una persona de nombre Renata dijo que llegaron a su casa buscando perros para esterilizar y que se lo entregaran pues "era para su bien".

Le prometieron que luego le regresarían a su animal dormido, sin embargo, su perro ya no reaccionó. La denunciante señaló que se sabe qué le hicieron, pero envió un llamado para que otras personas "no se dejen engañar y que tengan cuidado".