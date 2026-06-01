Alfonso Arreguín busca imponer récord en salto de longitud

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CIUDAD VALLES.- Luego de ser campeón nacional de salto de longitud en la categoría Sub 20, Samuel Alfonso González Arreguín se medirá en un torneo libre con gente de todas las edades.

El pasado viernes 22 de mayo, en el Code (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo) de Guadalajara, Jalisco, el atleta vallense, actual becario del Tecnológico de Monterrey por sus logros deportivos, batió a todos los demás competidores de salto de longitud, con una marca de 7.21 metros (el récord mundial es de 8.95 metros), pero ahora el compromiso cambia para el próximo 5 de junio.

En esta fecha habrá una competencia nacional libre, Arreguín participa en el nivel Sub 20, en la que se medirá a los amateurs de más alto rendimiento del país.

En este momento, el vallense se encuentra en máxima concentración para lograr entrar entre los tres primeros saltadores a nivel nacional.

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