Alumna de la EPM participa en la Expo ciencia internacional

Matehuala.- Brenda Camacho Miranda alumna de la escuela Preparatoria de Matehuala (EPM), que participa en “The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology”, que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial de ciencia y tecnología y este año se está realizando en la ciudad de Puebla, presentó un proyecto que inhibe el encendido eléctrico de un automóvil si detecta altos niveles de alcohol del conductor.

La alumna de tercer semestre, con apoyo de la maestra de Química Ana Soledad Bustamante, desarrolló el proyecto basado en un dispositivo que inhibe el encendido eléctrico de un automóvil si se detectan importantes cantidades de niveles de alcohol en el aliento del conductor.

Este proyecto resultó triunfador en la etapa nacional de la edición 2022 de Expo Ciencias 2022, que organizó el Copocyt en colaboración con la UASLP.

El evento que es apoyado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología se desarrolla actualmente en espacios académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, representa para cientos de jóvenes de distintos países la oportunidad de compartir proyectos originales en prácticamente todas las áreas de la ciencia y su posible aplicación en la industria a nivel global.

En este evento la joven matehualense estará presentando el proyecto que ella realizó, demostrando que en Matehuala hay muchos jóvenes con un gran talento no solo en lo deportivo sino también en la ciencia

y tecnología.