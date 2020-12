Alumnos, aún sin acceso a Internet

Rioverde.- El 5% de los alumnos aún no tienen acceso al internet, por lo que los docentes han tenido que llevar las tareas a las comunidades, los padres de familia están inconformes por las bajas calificaciones que tienen sus hijos, derivado de la pandemia y de los problemas de comunicación que enfrentan vía digital.

Miguel Ángel Rivera Arellano, titular de laUnidad Regional de Servicios Educativos (URSE), reconoció que muchos padres de familia quieren que sus hijos tengan altas calificaciones, están inconformes, se les hace injusto.

El funcionario educativo refiere que ante esas quejas, les han dado respuesta, ya que es tiempo de reflexión por la preservación de la salud.

Menciona que es bueno que todos quieran tener excelentes calificaciones, pero lo más importante es la salud que un 10, hay padres que se han inconformado, se le hace injusto que sus hijos tengan un 8, creen que merecen tener un 10, pues consideran que el esfuerzo como padres no se está valorando, aunque admite que es complicado decir que esa forma de evaluar no está afectando a nadie, pero no se está reprobando.

Reconoció que un 95% de alumnos tiene acceso al internet, mientras el 5% no lo tienen como en comunidades como Joya de Durazno, donde es difícil la señal, los maestros llevan las actividades o se contrata alguien y se los lleva a la comunidad, el esfuerzo ha sido importante por parte del personal.

Se cuenta con 888 escuelas, 68,500 alumnos, de hecho hay 40 alumnos que estudiaban en una institución particular, pero que por la pandemia solicitaron el cambio a la escuela pública.