Alumnos de zona tének a concurso de cortometraje

CIUDAD VALLES.- Dos jóvenes de un plantel de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) 21, del ejido La Pila, de Valles filmaron un cortometraje que participará en un certamen internacional que se efectuará en San Luis Potosí.

En el Tec de Monterrey de la Capital del Estado, los jueces del concurso de cortos valoraron la historia escrita, dirigida y actuada por los jóvenes Diego Oswaldo Apolinar y Fernando Hernández Cruz, quienes grabaron con el celular de su maestra, Sarahí Reséndiz Pozos dos historias paralelas: la de un joven que es apoyado en casa y eso lo lleva a destacar en los estudios y la de uno que tiene dificultades en su hogar y eso menoscaba su desempeño académico.

La justa, llamada Infomatrix, organizada por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología se encontraba en una etapa nacional y ahora pasará a la internacional, que se llevará a cabo en la misma capital estatal.

La Pila es un ejido de raigambre tének, que se encuentra aproximadamente a 23 kilómetros de la cabecera de Valles.

