Ambulantes esperan un repunte en Semana Santa

RIOVERDE.- Comerciantes ambulantes esperan un repunte de un 50 por ciento en Semana Santa, aunque es necesario protegerse porque puede presentarse un rebrote de Covid, señaló el líder adherido a la CNOP, Jesús Francisco Gutiérrez.

Agregó que, tiene la confianza de que no se registren rebrotes, "no nos vayan aplicar la del año pasado, que estaba la pandemia en su apogeo y no vamos aguantar otro golpe de esos, la verdad".

"La economía está muy mala, estamos a punto de colapsar, las cosas están más o menos; si vamos arriesgar al abrir los parajes turísticos debemos de ser conscientes que se tiene que checar la temperatura, el uso de cubrebocas y la sana distancia", sostuvo Francisco Gutiérrez.

"Estamos en una situación crítica, no hay hospitales que nos respalden en caso de contingencia o sin contingencia, no hay espacios, está saturado el Hospital Regional de Rioverde", adujo.

Manifestó, por último, que, es de vital importancia cuidarse, protegerse, y mantener la sana distancia para evitar contagios por el Covid-19.