Anuncia SRE nuevo número para trámites

MATEHUALA.- La Oficina Municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció su nuevo número telefónico para realizar trámites.

El responsable de esta oficina señaló que, desde el día de ayer dejó de funcionar el número 800 y entró en vigor el 55893 24827 para atender a la población para cualquier trámite y el horario es de las 08:00 a las 14:00 horas, de lunes a domingo para una mejor atención.

Aclara la Secretaría de Relaciones Exteriores que no solicita pagos o depósitos en efectivo en tiendas de conveniencia a nombre de particulares, y alerta a la ciudadanía a que no caiga en engaños ni en trámites en páginas no oficiales y que la única página oficial es: CITAS (ser.gob.mx)