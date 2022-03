Anuncian gobierno inversión por 500 mdp para infraestructura en SGS

SOLEDAD, Gto., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Con una inversión de 500 millones de pesos, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, construirá infraestructura carretera, red hidráulica y pluvial, así como drenaje, pavimentación y banquetas.

El anuncio se hizo cuando el mandatario estatal potosino puso en marcha las ejecuciones de obras de pavimentación con concreto hidráulico y la sustitución de la red hidrosanitaria de la avenida Valentín Amador.

Gallardo Cardona expuso que la inversión -la que calificó de histórica para esta comunidad- equivale a 9 años de trabajo, pero se ejercerá en uno, en este 2022.

Los recursos se emplearán, de acuerdo con los proyectos a realizar, en la construcción de obras como dos puentes vehiculares en la carretera a Rioverde y Periférico, así como la perforación de pozos para que no vuelva a faltar agua en esta zona, con el respaldo del ayuntamiento y el Poder Legislativo.

Asimismo, explicó a los presentes que obra hidrosanitaria que puso en marcha, permitirá dar por concluido el problema añejo de inundaciones que aquejaba a familias potosinas de la zona metropolitana, con una inversión de 64 millones de pesos.

"No estamos escatimando, en el Gobierno del Estado, nada para continuar con los cambios y la transformación de este municipio, nunca se había invertido esta cifra, ya que no sólo es el concreto, sino también reparar el drenaje que colapsaba a las colonias y generaba inundaciones por lo que hay que cambiarlo", aseveró.

Especificó que las obras que se inician beneficiarán a más de 100 mil personas que diariamente transitan por esta importante vialidad, desde la calle 2 de Abril hasta avenida San Pedro, en una longitud de 1.5 kilómetros, incluyendo la renovación con concreto hidráulico, sustitución de la red hidráulica, sanitaria y pluvial, además de dotarla de banquetas, pintura y señalética.

Y detalló que en la inversión de 500 millones de pesos para infraestructura en el municipio soledense, se incluyen los puentes vehiculares sobre carretera a Rioverde en sus cruces con Cactus y con Quintas de las Haciendas, sumado a todos los programas sociales que realiza el Gobierno del Estado.

"Nos hemos puesto la gran meta para 2022 con apoyo de las y los diputados y la presidenta de Soledad, perforar pozos nuevos para que no falte ni una gota de agua, impulsando también la separación del organismo Interapas para que existan pagos justos", precisó.

Gallardo Cardona concluyó su mensaje con el compromiso de rehabilitar, de manera total, la escuela secundaria "Jaime Nunó", que contará con una nueva cancha de futbol, pintura de edificios, remozamiento de salones de clase, entre otras acciones para beneficio de la comunidad de ambos turnos.