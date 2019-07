Aplican plan de austeridad en Ayuntamiento vallense

El plan de austeridad para sanear las finanzas del Municipio, apenas inicia, y se liquidará a los cuarenta primeros trabajadores del Ayuntamiento que no cumplieron con las expectativas laborales, por el momento no hay otro recorte programado pero esto será continuo, afirmó el secretario del Ayuntamiento Raúl Salazar, destacando que la reunión a puerta cerrada celebrada el pasado martes con las dirección de Oficialía Mayor, Recursos Humanos, Dirección Jurídica, Contraloría Interna, secretaria técnica y Sindicatura analizó esta estrategia económica para reducir gastos y esperan que no tengan consecuencias de demandas laborales futuras.

Señaló que, respetando los derechos laborales de los trabajadores, y como parte de los recortes en la nómina, se les ofrecerá una liquidación a los 40 empleados suspendidos, buscando llegar a convenios para pagar en partes, pues el Ayuntamiento no cuenta con el dinero suficiente para cubrir en una sola exhibición.

"La propuesta del edil y que se analizó con estas direcciones es disminuir los gastos de nómina".