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Aplican vacunas antirrábicas en Valles

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Aplican vacunas antirrábicas en Valles

CIUDAD VALLES.- Durante la mañana y la tarde de ayer martes, la dirección de Ecología del ayuntamiento vallense, a cargo de Julio César Otero Torres, realizó una campaña de vacunación antirrábica en La Colmena.

A partir de las nueve de la mañana y hasta las tres de la tarde, empleados de la Dirección de Ecología ofrecieron el servicio de vacunación a mascotas, completando un total de 350 inyecciones a perros y gatos, de un total de 800 biológicos que tenía disponibles, gracias a la Jurisdicción Sanitaria V.

De ese total, se mantendrán en conservación en frío el 57 por ciento restante, un total de 450 ampolletas, que serán aplicadas en jornadas que la dirección de Ecología programará para próximas fechas en diversos puntos de Valles. 

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