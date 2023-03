Aplicarán Operativo Mochila en escuelas dos veces al mes

CIUDAD VALLES.-Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación de Gobierno del Estado dijo que al menos dos veces al mes habrá operativos de revisión de mochilas en todos los planteles de nivel básico.

Ayer por la mañana, el funcionario acompañado de la directora general de los Colegios de Bachilleres, Rita Salinas Ferrari estuvo en el Cobach 06 para dar inicio al programa “La Seguridad en Mi Escuela”, que trata de evitar a toda costa que haya incidentes que vayan en contra de la seguridad de los alumnos.

Al joven que no permita que se le revise su mochila, no se le sancionará, en respeto a sus derechos humanos, pero se le vigilará de manera particular.

Hay que recordar que en las últimas semanas ha habido varios incidentes mediáticos adversos, como la alarma de una supuesta bomba en ese mismo plantel, el reto de ingerir Clonazepam en la ETI 16 de varios alumnos, actos oprobiosos en la Pedro Antonio Santos y ahora aplicar el operativo Mochila será una forma de evitar que haya problemas en el interior de las escuelas.