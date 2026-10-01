Aprueba Cabildo comodato con Financiera Bienestar

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CIUDAD VALLES.- Refrenda contrato de comodato el Ayuntamiento con Financiera del Bienestar para mantener oficinas en el edificio de La Colmena.

Con nueve de los 15 miembros del Cabildo, el cuerpo edilicio refrendó el contrato 003/2026 con el cual, Financiera Bienestar (antes Telégrafos) seguirá operando en el fondo del patio central del edificio de La Colmena, en la esquina de Pedro Antonio Santos y calle Juárez, a un lado de Presidencia.

La Financiera tiene un par de años en ese lugar y, por lo menos en lo que resta de este 2026 ahí continuará.

Los miembros del Cabildo que se ausentaron de la sesión fueron el alcalde Medina Salazar, la síndico Claudia Isabel Huerta Robledo y los regidores, Lía Lucero Ángeles, Javier Cruz Salazar y Daniela González.

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