Aprueban visas para abuelitos

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Matehuala.- La Dirección de Atención Ciudadana y Migración continúa brindando resultados positivos mediante el programa "Visa para abuelitos", con la finalidad de que las personas de la tercera edad que tiene años sin ver a sus hijos y familiares que radican en la Unión Americana puedan ir a visitarlos

El director del área, Enrique Olivares Martínez, informó que recientemente acudió un nuevo grupo de personas al Consulado Americano para realizar su trámite de visa, siendo 17 visas aprobadas de un total de 40 entrevistas realizadas.

Estas aprobaciones representan la oportunidad para que familias matehualenses puedan reencontrarse con sus hijos después de 15, 20, 30 e incluso hasta 35 años sin verse, permitiendo también conocer nietos y bisnietos en Estados Unidos.

Asimismo, destacó que este programa continúa abierto para todas las personas interesadas, reiterando que se trata de un apoyo real y de gran impacto social para las familias de Matehuala y la región Altiplano.

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Este programa es especialmente para acercar oportunidades y fortalecer los lazos familiares de quienes durante muchos años han esperado volver a abrazar a sus seres queridos.

Las personas interesadas pueden acudir a la Dirección de Atención Ciudadana y Migración, ubicada en Presidencia Municipal, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 .

de la tarde.