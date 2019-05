Arden 600 metros de parcela ociosa

MATEHUALA.- Bomberos de Matehuala atendieron el incendio de una parcela de una comunidad en donde se quemaron 600 metros cuadrados de maleza.

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, Manuel Mauricio Flores Morales, informó que el pasado martes recibieron un llamado de la localidad de Rancho Nuevo perteneciente a este municipio, en donde les informaron que había un incendio y de manera oportuna se trasladó el personal para atender el llamado.

Esto fue a las 14:00 horas cuando el sol estaba a lo máximo y con una temperatura de 38 grados centígrados. El incendio no fue forestal sino una parcela de esa comunidad en donde se quemó maleza, ya que en ese lugar no se ha sembrado porque no ha llovido.

Explicó que dejaron controlado el incendio, pero dos horas más tarde "fuimos llamados de nueva cuenta porque se reactivó debido a que sopló el viento", señaló.

Dijo que se logró combatirlo y hasta el día de ayer todo estaba quieto en el lugar y para la tranquilidad de sus moradores.

Puntualizó que se exhortó a los lugareños que tengan cuidado en hacer fogatas o quemas de basura, ya que éste sale de control por los vientos que azotan y que esparce las llamas por lo que cualquier incendio pequeño se hace grande.