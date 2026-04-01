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Arranca operativo de Semana Santa 2026

Por Carmen Hernández

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca operativo de Semana Santa 2026

RIOVERDE.- La presidencia municipal de Rioverde puso en marcha el Operativo de Semana Santa, que busca prevenir accidentes en los principales puntos turísticos de la demarcación.  

Entre las acciones reportadas por la alcaldía estuvieron la revisión de las instalaciones de gas de los locales que funcionan en torno a la laguna de la Media Luna. 

La Coordinación de Protección Civil en coordinación con todos los órdenes de gobierno, realizan recorridos en los parajes turísticos de Rioverde. 

Se está revisando el parque de la Media Luna, se verifica el aforo que se tiene. 

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Así como las instalaciones de gas, que se cuente con las rutas de evacuación y extintores. El monitoreo continuará en los parajes turísticos, a fin de revisar que los lugares estén en óptimas condiciones  y evitar accidentes.

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