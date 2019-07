Asilo José Navarro, opción para ancianos abandonados

MATEHUALA.- En el Asilo de Ancianos padre "José Navarro Sahagún" hay un total de 19 asilados los que encontraron ahí un hogar en donde reciben el cariño y la atención que tanto necesitan a su edad.

La coordinadora del Asilo, María Isabel Paulín, dijo que de acuerdo a la edad de los abuelitos hay enfermos y para ello se está haciendo un estudio general a cada uno de ellos, porque el cincuenta por ciento se encuentra en una etapa de edad muy avanzada.

Con el estudio se busca tener el cuadro que cada uno presenta. Mencionó que se les tienen que hacer estudios, pero algunos de ellos no los cubre el Seguro Popular y tampoco se alcanza a cubrir con el pago de los "68 y más".

La persona de mayor edad es doña Fermina que cuenta con 97 años de edad, ella requiere de mucha atención "y para eso necesitamos darles la atención que se merecen; cada uno de ellos porque nos ven como si fuéramos su familia al no tener a nadie más", dijo.

Para recibir a los abuelitos, el requisito es que tengan 65 años de edad, que estén en total abandono, que no tengan a nadie y ese es uno de los principales requisitos para recibirlos ya que hay hijos que quieren dejar a sus papás tal vez porque no quieren batallar con ellos, "en esos casos no los aceptamos, porque damos prioridad a los que realmente están solitos", concluyó.