Ataque armado contra panadería en Tamuín; solo hubo daños materiales

Civiles armados disparan contra panadería en Tamuín; el negocio estaba vacío al momento del ataque.

Por Redacción

Agosto 06, 2025 05:51 p.m.
A
Ataque fue en la calle Bravo.

Ataque fue en la calle Bravo.

TAMUÍN.— Un ataque a balazos fue perpetrado la madrugada de este miércoles contra una panadería ubicada en la colonia Víctor Manuel Santos, sin que se reportaran personas heridas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 a.m., cuando vecinos de la zona fueron despertados por múltiples detonaciones de arma de fuego y de inmediato alertaron al Sistema de Emergencias 911.

Corporaciones policiales y elementos del Ejército acudieron al lugar y localizaron varios casquillos percutidos sobre la calle Bravo, además de impactos de bala en la fachada del negocio identificado como "Pineda, panadería y tortillería".

Autoridades confirmaron que al momento del ataque no había personas en el interior del local y que no se cuenta con testigos que puedan identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado fue notificada del ataque. Personal de Servicios Periciales acudió al sitio para levantar indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

