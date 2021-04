Auditarán los vehículos oficiales

RIOVERDE.- Regidores auditarán personalmente la plantilla vehicular y se exigirá que los logotipos que se le coloquen sean de calidad y no desechables, manifestó la edil Alejandra del Carmen Torres Reséndiz.

Recordó que, presentaron un escrito al presidente municipal Saúl Moreno Martínez con atención al Oficial Mayor Francisco Javier Esparza Martínez, solicitando la relación de los vehículos oficiales del Ayuntamiento.

Lo que se busca es que, se le coloquen los logotipos, pero que estén permanentes, no que sean retirados por los propios funcionarios, cuando salen del Ayuntamiento como se detectó.

Se auditarán personalmente los vehículos del Municipio, porque no se debe de hacer mal uso de las unidades, que no se lleven a cabo para algunas actividades de algún partido político.

También se solicitó la relación de los funcionarios que solicitaron permiso para irse a campaña sin goce de sueldo o que hayan presentado la renuncia, lo que se busca es no tener ningún problema en lo futuro. Hasta el momento no se ha visto algún ahorro, luego de que los empleados se fueron de permiso, para la cuenta pública del mes de mayo se verán reflejados los ahorros, finalmente dijo que no se contratará a más personal.