Aumenta consumo de droga entre los menores

RIOVERDE.- Padres de familia "meten" temor a sus hijos sobre las drogas, al amenazarlos de que serán anexados, aunque los jóvenes en su mayoría inhalan resistol, señaló el director del Instituto Municipal de la Juventud , Érik Salas.

Se ha detectado a niños desde los 12 años de edad que son adictos al resistol, tabaco y alcohol, el problema se ha acentuado en la colonia de Las Esperanzas y colonia San Rafael, sin embargo, se está trabajando en el programa de Prevención del Delito, donde se concientiza a los niños y jóvenes sobre la importancia de no consumir drogas porque dañan el organismo.

Asimismo, se han gestionado becas en el Instituto Temazcalli, sin embargo, no se ha llegado a concretar la canalización porque el padre de familia dialoga con los jóvenes, el padre le dice "te vamos a anexar, le meten miedo al joven y se realiza el trámite y al final de cuentas el joven no es enviado al Centro de Rehabilitación".

Hasta el momento se han atendido cuatro solicitudes, pero los padres de familia no le dan continuidad, no se ha podido ingresar a los jóvenes al Centro de Rehabilitación, pero es de vital importancia que los padres vigilen que efectivamente sus hijos ya no se droguen.