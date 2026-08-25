Aumenta venta de uniformes escolares
Paterfamilias dejan para última hora la compra de la ropa para sus hijos
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RIOVERDE.- Ante el ya próximo inicio del nuevo ciclo escolar se incrementó la venta de uniformes escolares, aunque los costos de la ropa tuvo un aumento de un 15%.
Comerciantes expresaron que la temporada buena para ellos llegó, con el inicio del ciclo escolar el próximo lunes, ya que paterfamilias acuden a comprar los uniformes para sus hijos.
Mencionaron que algunas playeras tienen precio variable, entre 115 pesos, pantalones 230 y los pants varían desde 350 hasta 650 pesos, según sea la talla.
Mencionaron que la temporada buena concluye la próxima semana y por fortuna les fue muy bien en las ventas, aunque confían que durante esta semana mejoren las condiciones y puedan tener mejores ventas, pues muchos paterfamilias de última hora acuden a comprar los uniformes escolares para sus hijos.
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