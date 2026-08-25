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Aumenta venta de uniformes escolares

Paterfamilias dejan para última hora la compra de la ropa para sus hijos

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta venta de uniformes escolares
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      RIOVERDE.- Ante el ya próximo inicio del nuevo ciclo escolar se incrementó la venta de uniformes escolares, aunque los costos de la ropa tuvo un aumento de un 15%. 

         Comerciantes expresaron que la temporada buena para ellos llegó, con el inicio del ciclo escolar el próximo lunes, ya que paterfamilias acuden a comprar los uniformes para sus hijos. 

         Mencionaron que algunas playeras tienen precio variable, entre 115 pesos, pantalones 230 y los pants varían desde 350 hasta 650 pesos, según sea la talla. 

         Mencionaron que la temporada buena concluye la próxima semana y por fortuna les fue muy bien en las ventas, aunque confían que durante esta semana mejoren las condiciones y puedan tener mejores ventas, pues muchos paterfamilias de última hora acuden a comprar los uniformes escolares para sus hijos.

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