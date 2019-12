Aumentan casos de menores que quieren casarse

Matehuala.- Ahora se ha generalizado la idea de algunos menores de edad que intentan unirse en matrimonio y acuden a la Oficialía del Registro Civil para intentar legalizar su unión, ya que algunos ya hasta hijos tienen en común, pero en el municipio está prohibido casarlos, por ley un menor de edad no puede buscar unirse.

El titular del Registro Civil I, Samuel Bacasehua Valenzuela, declaró que a esta Oficialía han acudido menores con su pareja, que desean casarse, pero se les explica que ambos deben ser mayores de edad paras poder matrimoniarse.

No se puede casar a un menor de edad, aunque tenga un hijo, no se puede unir en matrimonio porque estaríamos violentando los derechos humanos, porque los menores de edad no pueden al no cumplir los requisitos establecidos, además de que el matrimonio es un acto jurídico donde se comprometen uno y otro y como son menores, no cumplen el reglamento.

Incluso menciona el funcionario que las parejas han acudido con sus papás, los que dicen que dan la autorización para que sus hijos se casen, pero eso tampoco es suficiente.

Las parejas que busquen unirse en matrimonio deben ser mayores de 18 años, y cumplir con la documentación respectiva, ya que la ley es clara y concisa.