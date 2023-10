Aumentan reclamos por la falta de agua

RIOVERDE.- La diputada Dolores Elisa García Román fue cuestionada de que familias de Cárdenas, Ciudad Fernández y Rayón se quejan del desabasto de agua, pero que sí les llega de manera puntual el recibo.

Sostuvo que hay una sequía fuerte en todo el estado, e hizo énfasis que, es justo pagar cuando llega el recibo, pero es injusto pagar cuando no se tiene agua, es un tema que no sólo es en San Luis Potosí sino en todos los municipios, hay que pagar lo que nos llega, enfatizó.

Si no se tiene agua en las viviendas, pediría a cada municipio que fueran conscientes, a los organismos o directamente al Ayuntamiento que no “se les cobre a usuarios si no hay agua, ver la posibilidad de que se surta en cada hogar”.

Al ser cuestionada en torno al municipio de Rayón, donde el alcalde Pablo Berrones lleva su pipa personal para surtirse de agua del pozo municipal y la envía directamente a su bloquera, dijo que Rayón está haciendo su trabajo, está llevando la actividad de poder llevar agua, se está al pendiente de estas personas que no tienen el vital líquido”, finalizó Elisa García.