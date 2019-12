Aún falla la inclusión para discapacitados

Matehuala.- A las personas con discapacidad se les ven como propensas a que las asistan y las apoyen, pero para cambiar ese "chip" es necesario que la gente se dé cuenta que ellos pueden apoyar a la sociedad.

En entrevista, Juan Antonio Torres Rosales, coordinador del Departamento de Integración Social de Personas con Discapacidad del DIF municipal, declaró que existe una barrera que no se ha podido romper a pesar de que ha habido campañas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuestión de inclusión laboral para personas con discapacidad. "No hemos tenido éxito por parte de empresas de la iniciativa privada porque tienen esa desconfianza de que no somos capaces de desempeñar un trabajo", lamentó.

Dijo que lo que han pretendido es que se les brinde la oportunidad de poder ver si pueden desempeñar el trabajo y si no, "pues que nos digan muchas gracias".

Señala que las empresas tienen temor que al tratar de hacer ese compromiso con personas con discapacidad ahí se van a quedar anclados y no van a responden, "pero no deben de tener ese pensamiento, deben darnos la oportunidad porque hay compañeros profesionistas, hombres como mujeres, preparados para ingresar al sector laboral, pero no hay nada a favor de ellos".

Lamenta el funcionario que hay muchas personas con discapacidad y profesionistas que no tienen un empleo y que están en sus casas porque no se le da la oportunidad de un empleo.