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Autoridades crean confusión en predios de la Buenos Aires

Quienes acudieron a medir, dicen tener derechos desde 1988

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Autoridades crean confusión en predios de la Buenos Aires
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      CIUDAD VALLES.- Seguidores de Francisco Bautista Rincón afirman que hay una confusión que incluye al Ayuntamiento y a otras autoridades, porque los que comenzaron a medir terrenos el fin de semana pasado pertenecen a la colonia Buenos Aires "que, es anterior al Ejido Plan de Ayala".

      Los que fueron a medir y que han sido señalados de ir a agitar la Buenos Aires dicen que los verdaderos dueños de los predios que están atrás del fraccionamiento Infonavit 2 tienen contratos de compra-venta que datan de 1988 y que el ejido fue constituido en 2002, es decir, pero que la Reforma Agraria y el Ayuntamiento obviaron estos hechos, "empalmando" plano sobre plano.

      Uno de los que se dice propietario, Joel Ascencio Guerrero dijo que los compradores de 1988 le adquirieron a Juan de Dios Mateos y Cirila Vitela y que lo que fueron a hacer el fin de semana pasado fue a delimitar el antiguo plano.

      Aseveró que Francisco Bautista nada tiene que ver con ese problema, sino que apareció en esta nueva etapa de la Buenos Aires, es un mediador para que el proceso se lleve en paz.

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      No obstante, muchos de los actuales ocupantes ya cuentan con escrituras de sus terrenos y son quienes se quejaron de los que incursionaron el fin de semana.

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