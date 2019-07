"Autoridades estatales abandonan a ganaderos"

Sí hay mortandad de reses en los municipios de la Zona Huasteca y si los funcionarios federales o estatales no creen, es porque no vienen, dijo el presidente de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo.

Señaló que aún no se termina el estiaje y que para Ébano no ha llovido, ha llovido por varios sectores, pero sí hay mortandad, aunque no llevan un registro del total.

Dijo que el detalle es que Ébano como toda la Huasteca ha dejado de ser ganadero y se ha convertido a la cuestión de la agricultura porque hay más apoyo, entonces esa es una de las cosas que ha beneficiado al sector porque no es en demasía la mortandad, pero sí ha habido.

"Aún desconoce cuánto les va a tocar del Seguro Catastrófico porque esto lo manejaron entre los comités, ellos son los beneficiados, nosotros no nos metimos, solamente organizamos".

Mencionó que las organizaciones ganaderas son las que deben llevar un registro o cifras, las cuales les serán solicitadas por el Ayuntamiento.