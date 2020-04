Autoridades exponen a los adultos mayores

Matehuala.- Pese a que a través de diversos medios se está pidiendo cumplir con la jornada de Sana Distancia para que adultos mayores pudieran cobrar su pensión tuvieron que hacer largas filas uno tras otro sin distancia alguna entre uno y otro, además de estar expuestos a los rayos solares.

Hombres y mujeres ayer tuvieron que enfrentar un suplicio para poder recibir sus recursos de su beca, ya que debido a la cantidad que eran, se formaron largas filas para poder pasar a la oficina Telégrafos de México.

Es evidente que la Secretaría de Bienestar no aplicó medida alguna para salvaguardar la seguridad de los senectos, ya que los mantuvieron en la vía pública esperando su turno, algunos de ellos provenientes de comunidades.

Se ha hecho mucho énfasis en evitar aglomeración de personas, no estar casi encima uno del otro, aunque pese a que había sillas, no estaban separadas entre persona y persona, no había protección alguna para los adultos, pese a ser ellos uno de los sectores más vulnerables.

La gente cansada de esperar su turno y personas con problemas de salud como diabetes no tenían a donde ir ni al WC, porque su espera fue en la calle de Juárez y Jaime Nuno.

La espera se tornó tediosa, sin poder probar alimento alguno, ni un vaso de agua.