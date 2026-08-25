Avanza el reacomodo de comerciantes ambulantes

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CIUDAD VALLES.- Este viernes comenzó la medición de los comerciantes ambulantes, como parte de la segunda etapa del plan de recuperación de espacios públicos.

Este lunes 24 de agosto, comenzó la segunda parte, de cinco que serán, para que las banquetas vuelvan a ser vías peatonales y no terreno para el tendido de los ambulantes: la medición de sus puestos, tomando en cuenta que la primera semana se ocupó para el censo.

Las fases siguientes tienen que ver con los reacomodos para recobrar los espacios que ambulantes fueron ocupando a lo largo de trienios.