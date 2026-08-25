logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Avanza el reacomodo de comerciantes ambulantes

Se recuperan espacios públicos

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Avanza el reacomodo de comerciantes ambulantes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Este viernes comenzó la medición de los comerciantes ambulantes, como parte de la segunda etapa del plan de recuperación de espacios públicos.

      Este lunes 24 de agosto, comenzó la segunda parte, de cinco que serán, para que las banquetas vuelvan a ser vías peatonales y no terreno para el tendido de los ambulantes: la medición de sus puestos, tomando en cuenta que la primera semana se ocupó para el censo.

      Las fases siguientes tienen que ver con los reacomodos para recobrar los espacios que ambulantes fueron ocupando a lo largo de trienios. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Desaparecidos, 5 de cada 100 por grupos criminales
      Desaparecidos, 5 de cada 100 por grupos criminales

      Desaparecidos, 5 de cada 100 por grupos criminales

      SLP

      Redacción

      Los casos derivan de un acto delictivo

      Clasifican atletas a la paralimpiada Conade 2026
      Clasifican atletas a la paralimpiada Conade 2026

      Clasifican atletas a la paralimpiada Conade 2026

      SLP

      Jesús Vázquez

      Consiguieron su pase durante Nacional inclusivo celebrado en Aguascalientes

      Choca taxista contra motociclista
      Choca taxista contra motociclista

      Choca taxista contra motociclista

      SLP

      Redacción

      Ladrones se roban medidores de agua
      Ladrones se roban medidores de agua

      Ladrones se roban medidores de agua

      SLP

      Jesús Vázquez