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Ayudan policías a adulto; se desmayó en la calle

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Ayudan policías a adulto; se desmayó en la calle
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      Matehuala.- Una persona de la tercera edad perdió el conocimiento mientras caminaba por calles de la colonia República. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre.

      Oficiales de la Policía Municipal brindaron ayuda a un adulto que perdió el conocimiento mientras caminaba sobre las calles Chihuahua e Hidalgo. 

      Debido a las malas condiciones que presentaba, solicitaron el apoyo de una ambulancia para su valoración, acudiendo al llamado personal de la Cruz Roja. Después de la atención y valoración, no fue necesario su traslado a un hospital.

      Los agentes lo subieron a  la patrulla y lo condujeron a su domicilio ubicado en la calle Sinaloa, donde lo reunieron con sus familiares, a quienes se les informó lo sucedido. 

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      Se pide a la población tener precaución con los adultos mayores y niños en esta temporada de calor, pues pueden llegar a sufrir golpes de calor y desmayarse si andan en la calle, por lo que se recomienda evitar que salgan solos cuando el sol esté muy intenso.

      También se alerta a la población en general a tomar agua y mantenerse en constante hidratación, pues varias personas se han desmayado por permanecer en la calle durante las horas de mayor temperatura. 

      Se recomienda llevar botellas de agua para evitar una deshidratación, por la temporada de calor.

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