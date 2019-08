Ayuntamiento de Valles no apoya a sofocar incendios

CIUDAD VALLES.- Los bomberos de Valles han estado batallando con la coordinación del Ayuntamiento en los incendios, tanto en el del basurero municipal y el de Chantol que se quemó el pasado fin de semana.

Esto porque no les mandaron a tiempo la maquinaria, los camiones con relleno

ni agua. Víctor Manuel Montoya, comandante de los bomberos dijo que en cuanto al combustible, no les han dicho que no les van a dar, pero el director de Protección Civil quedó de resolver y en dotarles del diésel.

Dio a conocer que el incendio del relleno de Chantol fue controlado y que el domingo fue una brigada de bomberos, el fuego se apagó y de ahí en adelante le toca hacer trabajo que sigue de maquinaria.

En el incendio del antiguo basurero ya se quemó toda la basura que quedaba, pero falta una coordinación en las labores " y que se aplique el municipio en llevar el relleno y las pipas con el agua".

"A Obras Públicas y Ecología también les corresponde intervenir, por eso pido que tomen en cuenta a los Bomberos porque ellos sólo son un apoyo y esto no es una emergencia, esto es algo que se salió de control, pero se pudo evitar".

Agregó que mandaron 10 elementos y que también les pidieron ayuda en el IPA porque se les prendió el bagazo, pero primero es la población además las empresas deben tener sus brigadas, maquinaria y personal para actuar.

Incendio del basurero no ha sido sofocado

El incendio del basurero clausurado en la pasada administración lleva 21 horas activo. Hay personal de DAPAS en el lugar regando agua alrededor para que no crezca más. De acuerdo con el comandante de Bomberos, Víctor Manuel Montoya dijo que fue provocado, porque no ha habido suficiente calor como para que haya combustión espontánea bajo las capas de tierra que se esparcieron desde la administración de Juan José Ortiz. A las 9 de la mañana en punto, ni Protección Civil ni bomberos habían llegado al lugar, pero después de esa hora se coordinaron para apoyar.

De las 9 de la noche de ayer martes a las 9 de la mañana de hoy el incendio no fue atacado ni sofocado por autoridad alguna.

Remediación del basurero cuesta 11 MDP que no se tienen

La remediación del basurero municipal cuesta 11 millones de pesos que no se tienen, por lo pronto lo único que se va a hacer es mitigar el fuego ante el incendio que inició el pasado martes por la tarde.

El director de Obras Públicas, Alberto Machuca Flores, señaló que con este recurso se realizaría la clausura, relleno, compactación, colocación de tubos y cercado, pero la remediación se debe hacer.

En cuanto a la falta de coordinación del municipio y el envío de pipas y relleno que señaló el comandante de Bomberos, dijo que esto no es así y que incluso tienen 6 pipas, máquinas y camiones con relleno trabajando en el problema.

Mencionó que en la ciudad también tienen la contingencia por sequía y la falta de agua en colonias y comunidades a la cual abastecen también con estas pipas.

"Yo no tengo nada que ver con Bomberos, a mí me solicita el apoyo de es el director de Protección Civil".

se aprobó en la sesión de Cabildo la remediación del basurero

"No hay riesgo de que el municipio se haga acreedor a una nueva multa por este nuevo incendio, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo tanto administrativamente como en materia de reacción y no hay temor porque estamos haciendo las inversiones en el lugar de los hechos tanto en el de Chantol como en el antiguo basurero", comentó el secretario del Ayuntamiento, Raúl García Salazar, quien agregó que en ambos lugares se propuso una remediación pero lo que no tienen es una disponibilidad de recursos y esperan tener un programa de eficiencia de los recursos públicos municipales para poder atender todas estas contingencias, lo importante es que se está trabajando y esperan que este día quede sofocado el incendio, aunque alrededor de las 4 quedó sofocado, de acuerdo con datos oficiales.

En el antiguo basurero creían que todo estaba tranquilo e iban a iniciar el proceso de remediación por Cabildo, pero están haciendo los trámites adecuados, pero sólo falta la disponibilidad de recursos y si no se hicieron los trabajos es por falta de recursos, aunque el Gobierno municipal trata de hacer lo correcto para ser una administración austera.