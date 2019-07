Ayuntamiento vallense busca rescatar la Unidad Deportiva

Después de permanecer por más de una década en total abandono a punto de quedar inservible la Unidad Deportiva Norte que en su momento contaba con canchas de tenis, basquetbol, voleibol, albercas y hasta asadores, pues había sido embargada por ex trabajadores municipales, podría ser recuperada por el Ayuntamiento, pues de acuerdo con la síndico municipal, Alejandra Altamirano Hernández, el pago a los ex trabajadores se saldó.

"Estamos analizando el asunto, el conflicto con los ex trabajadores y que derivó en el embargo desde hace más de quince años, en la primera administración de Juan José Ortiz Azuara, pero por la información que hemos venido recopilando, durante la administración de Rómulo Garza se iniciaron negociaciones, e incluso a unos ex trabajadores se les reinstaló a otros en tiempo de Socorro Herrera Orta se les pagó, no hay adeudos, por lo que estaremos solicitando a la autoridad competente se nos entregue el inmueble".

La síndico municipal señaló que el proceso se ha tardado un poco porque existe una cláusula donde el abogado que representaba a los ex trabajadores y de quien desconoce su nombre, debió de pedir a la autoridad la entrega de la unidad al Ayuntamiento, pero fuera de eso, no se le debe ningún pago.

Precisó que no hay riesgo de que el Municipio pierda esta propiedad, pues parte de ella ya se tiene en comodato a la maquiladora Yazaki, que brinda un importante número de fuentes de empleo.