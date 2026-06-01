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Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas

Se tiene establecido un operativo de vigilancia

Por Carmen Hernández

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas
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      Ciudad Fernández.- Han disminuidos los robos en zonas agrícolas en los últimos 2 meses reconoce productor lo que resulta un aliciente para seguir produciendo diversos cítricos y hasta hortalizas.

      Antonio Juárez Torres, explicó que se ha trabajado de manera coordinada con las autoridades, teniendo como respuesta estos buenos resultados en beneficio de los productores agrícolas. 

      Por parte de las autoridades se les ha autorizado 3 vigilantes, que cuentan con identificación, quienes recorren los cultivos para evitar el robo hormiga de hortalizas y cítricos, entre otros sembradíos que tienen los productores agrícolas. 

      Señaló que tienen 2 meses que han disminuido los robos, gracias al apoyo recibido por parte de las autoridades. 

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      Informó también que por parte del municipio se les va a girar un oficio a los locatarios de Rioverde y Ciudad Fernández que venden frutas y verduras, que no se presten a comprar productos robados, finalizó. 

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