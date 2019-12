Baños del mercado Gonzalo N. Santos, un "cochinero"

CIUDAD VALLES.- Usuarios de los baños de la zona de los mercados se quejan ante las pésimas condiciones en que se encuentran, ya que uno de los sanitarios del mercado Gonzalo N. Santos ni puerta tiene.

Rosa Isela Hernández, quien acudió de compras con su familia al mercado, señaló que ingresó a un baño donde no había puerta, sólo una cortina vieja y por poco otra usuaria se mete al mismo sanitario, además de los fétidos olores que éstos despiden porque son poco aseados.

Dijo que el costo es demasiado porque pagar 5 pesos por un servicio de baño que está en pésimas condiciones no es justo y no es posible que, si cobran dicha cantidad y con el número de personas que pagan para ingresar, no tengan ni para reparar una puerta.

Hizo un llamado a las autoridades municipales para que pongan atención a esta situación, porque luego llegan los turistas y se llevan una mala imagen de la ciudad.