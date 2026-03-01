logo pulso
Bombero intoxicado al combatir incendio

Por Carmen Hernández

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
Ciudad Fernández. - Un incendio en el Fraccionamiento El Altillo dejó un bombero intoxicado y 5 mascotas rescatadas de entre las llamas las que fueron enviadas con el veterinario. 

Los hechos ocurrieron en una vivienda en la calle Bugambilias, vecinos solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia debido a las enormes llamaradas que se generaron en una de las habitaciones de la vivienda, al lugar acudieron los bomberos para combatir el fuego que amenazaba con propagarse a otras habitaciones. 

Aunque las llamas aumentaron debido a las cosas flamables que había en la habitación a otros cuartos de la vivienda. 

En el lugar resultó con intoxicación un bombero, el cual fue trasladado a recibir atención médica de manera inmediata por personal de Protección Civil Municipal. 

Asimismo fueron rescatadas 5 mascotas, las cuales fueron enviadas al veterinario para revisar su estado de salud. 

Finalmente hicieron un llamado a las personas para que no realicen quemas de basura que está generando incendios que luego no pueden controlar y provocando mucho peligro para sus familias. 

