Boxeador de Matehuala irá a nacional

MATEHUALA.- El boxeador matehualense Ángel Yahir Pecina Méndez participó en un torneo Regional en Zacatecas, donde estuvo enfrentando boxeadores de distintos lugares, logrando obtener el primer lugar y pasar a la etapa nacional.

El boxeador del Altiplano se ha estado preparando por mucho tiempo y gracias a esto logró ganar el campeonato de boxeo a nivel regional, y ahora participará en un campeonato a nivel nacional donde espera lograr también el primer lugar.

Sin embargo, su familia, amigos y entrenador han manifestado que ya es todo un ganador, pues no son todos los boxeadores llegan hasta donde él ha llegado y se quedan en el camino.

Ángel Yahir ya se está preparando para próximamente ir a la etapa nacional del boxeo, y diariamente está entrenado arduamente, pues va a boxear contra personas de toda la republica mexicana, por lo que tiene que estar bien preparado ya que será un torneo difícil pero él ha logrado demostrar ser un excelente boxeador.

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Cabe destacar que los jóvenes matehualenses han logrado destacar en varios deportes, pues este municipio en la actualidad tiene campeones en el beisbol, futbol, basquetbol, vólibol, atletismo y en el boxeo, donde la idea es formar más niños y jóvenes de Matehuala que hagan actividades deportivas, para evitar que caigan en adicciones y la delincuencia.