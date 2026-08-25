Bryan de Jesús Mr. San Luis Absoluto

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RIOVERDE. - Obtiene el primer lugar como Mr. San Luis Absoluto Bryan de Jesús Aceituno en físico constructivismo, evento realizado en la capital potosina el pasado domingo.

Acudió a la capital potosina para participar en el evento, logrando llevarse el triunfo.

El evento fue organizado por la Asociación Estatal de Físico constructivismo y Fitness de San Luis Potosí.

Bryan de Jesús obtuvo el primer lugar en la categoría físico clasificado Classic Physique, se coronó como Mr. San Luis Absoluto.

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El joven puso en alto el nombre del municipio por su disciplina, constancia y preparación.