Bryan de Jesús Mr. San Luis Absoluto
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RIOVERDE. - Obtiene el primer lugar como Mr. San Luis Absoluto Bryan de Jesús Aceituno en físico constructivismo, evento realizado en la capital potosina el pasado domingo.
Acudió a la capital potosina para participar en el evento, logrando llevarse el triunfo.
El evento fue organizado por la Asociación Estatal de Físico constructivismo y Fitness de San Luis Potosí.
Bryan de Jesús obtuvo el primer lugar en la categoría físico clasificado Classic Physique, se coronó como Mr. San Luis Absoluto.
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El joven puso en alto el nombre del municipio por su disciplina, constancia y preparación.
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