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Bryan de Jesús Mr. San Luis Absoluto

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Bryan de Jesús Mr. San Luis Absoluto
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      RIOVERDE. - Obtiene el primer lugar como Mr. San Luis Absoluto Bryan de Jesús Aceituno en físico constructivismo, evento realizado en la capital potosina el pasado domingo. 

           Acudió a la capital potosina para participar en el evento, logrando llevarse el triunfo. 

          El evento fue organizado por la Asociación Estatal de Físico constructivismo y Fitness de San Luis Potosí.  

         Bryan de Jesús obtuvo el primer lugar en la categoría físico clasificado Classic Physique, se coronó como Mr. San Luis Absoluto. 

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          El joven puso en alto el nombre del municipio por su disciplina, constancia y preparación.

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