Busca Municipio recuperar recurso de laudo laboral

Ciudad Valles.- Buscará el Municipio una estrategia para recuperar el dinero del laudo que perdieron por cerca de 5 millones de pesos, dijo el Secretario del Ayuntamiento René Oyarvide Ibarra.

Dijo que este lunes el Síndico número 1, Alejandro González Duque estuvo en San Luis Potosí, presentando los recursos legales que se deben y haciendo lo que se tenga que hacer para recuperar ese dinero.

"El síndico tiene conocimiento del caso y ya sea que tenga que presentar un amparo o el recurso legal pertinente, él estuvo trabajando en eso este fin de semana, por eso esperemos que se puedan tener buenas noticias, por eso se fue a San Luis a señalar esa inconformidad", apuntó el secretario.

"A final de cuentas ese dinero fue señalado y fue embargado, si es un recurso federal no debió haberse dispuesto de éste cómo se hizo, se tiene que verificar cómo estuvieron las cosas en la cuestión legal, pero mientras no tengamos las copias, el expediente y el acceso a la información que el síndico nos va a traer, sería difícil dar una opinión".

Dijo que él no cree que haya habido una complicidad con Banorte y si la llegó a haber por parte de algún error que alguien cometió en el banco será exhibido y tendrá una responsabilidad.

Señala sin embargo, que los bancos son instituciones de crédito que tiene muchos años en esto y el tema de que si llegó un mandato judicial o como se hayan dado las cosas, tendrán que salir a la luz pública.

Mencionó el funcionario municipal que él no cree que algún empleado haya tenido acceso a las cuentas, porque ese tema es difícil y no son documentos que estén a la vista, son documentos que están guardados bajo el hermetismo de tesorería y no son de fácil acceso.