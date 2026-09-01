Caballos sueltos en carretera, un peligro

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Matehuala.- Ciudadanos han reportado que en la avenida Roble constantemente hay caballos sueltos, lo que representa un problema, porque se atraviesan a los vehículos y provocan mucho tráfico, hasta el momento no ha ocurrido un accidente y temen llegue a provocar una tragedia.

Comentaron que es urgente que se controle a los caballos sueltos, pues luego se pueden ir a la carretera, atravesarse y ocasionar un accidente que termine en tragedia, pues ya se les han atravesado mucho a los vehículos y han estado a punto de arrollarlos, hay que destacar que un accidente de ese tipo puede terminar en una tragedia.

Expresaron que los caballos acostumbran andar en grupo, donde incluso hay una madre con su cría, luego se atraviesan en las calles y se ponen nerviosos al ver los automóviles y motos que pasan por la avenida Roble.

Se desconoce quién sea el dueño de estos caballos, pero se pide a las autoridades que acudan y decomisen los equinos para evitar algún accidente, que hablen con el dueño para que los encierre en un corral y no anden sueltos en la calle.

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Declararon que hay que destacar que en la actualidad hay leyes que protegen a los animales y, en el caso de que ocurra un accidente, pueden perder la vida los caballos o hasta los conductores que se impacten contra el animal, pues ya se ha dado el caso de motociclistas que se impactan con caballos y lamentablemente pierden la vida.