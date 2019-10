Cabildo cita a comparecer a director de SPM, tras ola de robos

TAMAZUNCHALE.- Tras la ola de robos que se han presentado en este municipio, teniendo de agosto a la fecha un promedio de 45 robos a comercios, los regidores hicieron comparecer al director de Seguridad Pública Municipal, ante la falta de seguridad el Cabildo decidirá después del informe el solicitar el cambio el titular en esta dependencia.

De acuerdo a lo mencionado por el regidor Tatiano Pérez, la ola de robos ha desencadenado una psicosis entre la población que ya no quiere salir a la calle en diversos horarios, refirió que en la comparecencia del director de Seguridad Pública Municipal Armando Martínez García e indicó que siguen los protocolos y líneas de investigación para identificar a los sospechosos.

Sin embargo, indicaron que hasta el momento no han visto resultados con respecto a las investigaciones; el regidor indicó que después del informe de gobierno "solicitaremos una reunión para evaluar los trabajos de algunas direcciones municipales, y a la par solicitaremos el despido de algunos funcionarios que no han aportado o no han hecho bien su trabajo".

Al preguntarle si entre esos funcionarios podría estar el director de Seguridad Pública Municipal, indicó "podría ser por la falta de resultados, aunque sabemos su capacidad y trabajo, sabemos que no puede hacer todo una persona, y si también hay elementos que no trabajan a la par, pues se van, realmente necesitamos personal que genere confianza y dé resultados en materia de seguridad".