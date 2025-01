Cambian lámparas de alumbrado público

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- Continúa el programa de sustitución de luminarias en las comunidades, ya que muchas estaban fundidas representando un verdadero problema al llegar la noche en las comunidades y el riesgo de inseguridad que generan.

Este programa que arrancó recientemente, ha permitido atender múltiples solicitudes en comunidades rurales mientras se garantiza que ninguna localidad quede sin iluminación adecuada. Al mismo tiempo, el Departamento de Alumbrado Público sigue atendiendo los reportes ciudadanos en la cabecera municipal, asegurando que las necesidades de todas y todos los matehualenses sean cubiertas.

Actualmente debido a las bajas temperaturas y los cambios climatológicos muchas lámparas en la cabecera municipal se han fundido, sin embargo, en las comunidades había lugares que ya tenían meses en la oscuridad, y en la noche esto representaba un peligro para las personas, así mismo muchos delincuentes aprovechaban la oscuridad de la noche para meterse a las casas a robarse los animales, ya fueran cochinos, vacas, gallinas, e inclusive hasta los perros.

Pero no solo animales si no también bicicletas u otros artículos, cuando sabían que los habitantes no están en sus casas.

Se espera que con las comunidades iluminadas se logre disminuir el índice de robos, así mismo invitan a la población en general a reportar problemas con las luminarias en las calles de sus casas.