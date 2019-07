Campesinos bloquean las carreteras

Graves pérdidas económicas y un caos vial generó en las primeras horas del día de ayer la toma de las carreteras por parte de los campesinos que exigen apoyos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente están dejando aislada a la Zona Huasteca, al cerrar tres de las carreteras federales que comunican a la región.

Desde las ocho de la mañana, la Supercarretera en la caseta de Cerritos en el kilómetro 65, y entronque Villa de Arista en el kilómetro 60, fueron cerradas por los manifestantes, una hora más tarde campesinos ebanenses hicieron lo propio junto con agricultores de Veracruz, tapando la carretera Valles-Tampico en el Km 104 en el ejido Canoas entrada a Pánuco, Veracruz, al tiempo que se cerró la carretera Valles-Mante pasando Antiguo Morelos, entronque a Los Aztecas.

El paso al puerto de Tampico está interrumpido totalmente, en tanto que a San Luis capital los automovilistas tienen la opción de tomar la carretera libre.

Sobre la carretera Valles-Tamazunchale hasta el momento no hay ningún problema para la circulación vial, aunque se anticipa que diferentes agrupaciones como la CCI podrían también manifestarse sobre esta rúa.

Roberto Candelas Román, presidente del Comité Sistema Producto de Oleaginosas, señaló que desde el 3 de julio pasado, las cadenas productivas nacionales enviaron una carta abierta al presidente de la República para iniciar mesas de trabajo donde se discutieran los temas que atañen al agro mexicano y que los han tenido en la incertidumbre, pero ningún funcionario les dio respuesta, por lo que mantendrán esta movilización nacional y anticipó que esta será la primera línea de acciones, pues están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de no ser atendidos.

"Dimos un tiempo prudente para sentarnos a dialogar, pero el Gobierno Federal no nos atiende, los campesinos somos aliados de México y del Presidente, pues somos los que hacemos que la tierra se produzca, sin el campo el país no come y estamos en nuestro derecho a manifestarnos para ser escuchados, aquí estamos y aquí seguiremos", señaló el líder ebanense, destacando que la convocatoria superó las expectativas y cada hora están llegando más agricultores a los diferentes puntos de la movilización.