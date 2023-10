Cañeros buscan apoyos para reducir desastre

CIUDAD VALLES. -Ayer por la mañana y mediodía, bajo la lámina del patio de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala hubo reunión de representantes cañeros de los cuatro ingenios con el diputado federal (morenista), Antolín Guerrero Márquez y con el Senador Marco Antonio Gama Basarte, para establecer acuerdos para pedir ayuda federal y estatal porque la pérdida agrícola ha ascendido hasta un 70 por ciento, en casos como el Ingenio Plan de Ayala y los cañeros están simplemente quebrados.

Dos cuestiones resaltaron en la reunión: que el Gobierno federal no ha apoyado al campo en este sexenio y que no ha habido un acercamiento de parte del Gobierno del Estado, no obstante la situación de crisis inédita que se está viviendo.

Los acuerdos fueron dos: los líderes cañeros de los cuatro diferentes Ingenios azucareros estarán el próximo martes 17 de octubre en el Congreso de la Unión, ante los legisladores para gestionar que, antes de que se empiece a discutir el presupuesto federal 2024, se destine un recurso extraordinario, con la finalidad de evitar el desastre económico de la región Huasteca norte,

dado el menguado cultivo del estiaje actual.

El segundo acuerdo consistirá en que otra comisión de productores estará acercándose al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona el próximo viernes 20 de octubre, luego de una sesión con la Comisión Nacional del Agua, para pedirle el apoyo en esta crisis.

En varias ocasiones se escuchó en la mesa la afirmación de que no están planeando ejecutar un acto de “rebeldía”, sino que desean que se les apoye, porque una gran mayoría de los cañeros están en la quiebra y no produjeron nada como para recuperarse.

Mauricio Olivares Salazar, miembro del Comité Directivo de la CNPR en el Ingenio Alianza Popular dijo que de acuerdo a cálculos, las pérdidas por la sequía podrían provocar que dejen de circular tres mil millones de pesos en los municipios del norte de la Huasteca, lo que sería catastrófico para la economía y derrumbaría otros mercados.