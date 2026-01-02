logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Caos por las compras para cena de año nuevo

Por Jesús Vázquez

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Caos por las compras para cena de año nuevo

Matehuala.- Caos en el centro de la ciudad el 31 de diciembre por la llegada del Año Nuevo, donde cientos de personas llegaban en carros y motocicletas, así mismo muchos caminando, lo que provocó mucho tráfico, largas filas en tiendas y desabasto de carne en las carnicerías.

Para las personas que viajaban en sus vehículos y tenían que circular por la zona centro, tardaban mucho tiempo para poder salir, quienes más difícil se las veían eran los choferes de los camiones urbanos, que estaban llegando mucho más tarde de lo habitual debido al congestionamiento vial que se generó, pues toda la gente acudía al centro para comprar ropa y comida para la cena de año nuevo. 

En las carnicerías no se daban abasto con el personal para atender a los clientes, pues había largas filas la gente compraba desde pollo, bistec, y sobre todo carne para azar, que se agotó rápidamente en diferentes lugares, muchas personas ya no alcanzaron por lo que tuvieron que ver otras opciones para su cena.

Muchos tablajeros se habían preparado para estas fechas y había pedio mucha carne asada, que es lo que más se busca para esta fecha, pero a pesar de esto se les agoto rápidamente, para los diferentes comercios del centro de la ciudad fue una de las fechas con más derrama económica. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ven riesgos en ingenios
Ven riesgos en ingenios

Ven riesgos en ingenios

SLP

Samuel Moreno

Protección Civil estatal registra alertas por malas condiciones laborales

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora
Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

SLP

Jesús Vázquez

Ante incidentes por detonaciones, se busca prevenir accidentes

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil
Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

SLP

Redacción

Aseguran regidores que su salario no aumentó

Tiene alta demanda ropa interior
Tiene alta demanda ropa interior

Tiene alta demanda ropa interior

SLP

Jesús Vázquez