Casi lista central de abastos del SNTE

RIOVERDE.- En 15 días ya estará lista la Central de Abastos donde se tendrá a la venta productos de abarrotes y otros artículos de la canasta básica a bajos costos, para beneficios de las amas de casa.

La obra avanza según el programa establecido y estará lista a más tardar en 3 semanas, dijo el secretario de Organización 04 de la Sección 52 del SNTE, Elías Vizcaya.

La Central de Abastos servirá a los trabajadores de la Sección 52 y a la población en general, ya que se tendrá a la venta diversos artículos para el hogar a bajos precios.

Refiere el dirigente que está a la espera de que se entregue el edificio para que la secretaria general, Viviana Guerrero, evalúe la obra, organizar la inauguración ya con los servicios que se ofrecerán.

Se van a tener a la venta productos de la canasta básica en beneficio de todos, a precios accesibles.

También se está a la espera de que se autorice la segunda etapa de la Casa del Maestro Jubilado, una obra importante, el sueño de todos los docentes.

En caso de que no se realice sería una obra de un salón de eventos múltiples, finalizó.