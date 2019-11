Caso de la Buenos Aires será revisado de nuevo en Tribunales: Carreras

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López manifestó que lo más viable sería que el Tribunal revisara el caso de la colonia Buenos Aires, en la que dos veces las Policía de Investigación, la Estatal y la Municipal han dejado sin efecto la restitución de un predio a un demandante que es ejidatario de Plan de Ayala.

El Mandatario explicó que, no se puede pensar en una acción violenta, pero la inacción de la autoridad se ha registrado en dos ocasiones: el viernes 15 de noviembre, cuando nadie oponía resistencia, pero no se llevó a cabo la diligencia legal porque la parte afectada no se presentó; y ayer por la mañana, cuando los vecinos de ese lugar, armados de piedras, palos y machetes espetaron a los policías, "o ustedes o nosotros", dando a entender que no dejarían que los desalojaran.

Ante este escenario, debería haber otras condiciones de restitución, que un tribunal colegiado deberá resolver.