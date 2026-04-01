Causa confusión nueva medida en DIF vallense

CIUDAD VALLES.- Tras la distribución de una circular en la que directivos del sistema DIF Municipal, en la que informan a los trabajadores de la dependencia que habría una modificación normativa en la forma de pago, el contralor de esta instancia aclaró que no se trata de una reducción de ingresos, sino que se les pagará de acuerdo a lo que dice el contrato individual y el manual de prestaciones.

Luego de que el 24 de marzo, la dirección del DIF envió una circular a sus trabajadores de base sobre la normativa por aplicarse y que pertenece al Manual de Prestaciones y Remuneraciones del DIF (publicado en abril de 2024 en el Periódico Oficial del Estado), un grupo importante de trabajadores se inconformó, pues dedujeron que no les iban a pagar un día del mes, en caso de que éste tuviera 31 días.

Sin embargo, Nicasio Balderas Moctezuma, Contralor interno del DIF municipal, explicó que no habrá ninguna reducción, sino que todos ganarán lo que dice su contrato y que la medida difundida es una información de carácter interno, puesto que ahora se apegan a la normativa ya descrita.

El funcionario expuso que los trabajadores del DIF municipal no verán modificados sus ingresos, pero que los ajustes son para que los órganos fiscalizadores no sancionen a los funcionarios encargados del DIF municipal vallense.

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