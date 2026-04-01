Celebran carrera atlética nocturna

MATEHUALA.- La comunidad autista de Matehuala llevó a cabo la segunda Carrera Atlética Nocturna Luz en el Espectro Autista, la cual tuvo una categoría libre de 5k y otra categoría de 3k especial para que participaran personas con autismo o con una discapacidad, en esta carrera a los participantes a la carrera les dieron luces para que se las pusieran en las manos y corrieran.

La carrera tuvo un gran éxito pues hubo mucha gente de diferentes edades que se unió a esta carrera para apoyar a las personas con la condición de autismo, también muchas madres cuidadoras estuvieron acompañando a sus hijos, además muchos corrieron cargando carteles sobre el autismo.

La salida y meta de la carrera fue en el Parque Álvaro Obregón y durante la carrera los acompañaron las corporaciones de auxilio y tránsito municipal a todos los corredores, por si llegaba a ocurrir algún accidente afortunadamente la carrera fue un éxito total sin ninguna incidencia tendiendo un saldo blanco, al llegar a la meta se agradeció la participación de todos los corredores.

La idea de este tipo de actividades es promover la igualdad y equidad con las personas que tienen autismo, pues son personas muy inteligentes que logran hacer muchas cosas, pero lamentablemente en Matehuala aún faltan mucha información a la gente sobre el autismo.

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