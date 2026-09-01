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Celebran carrera Vaqueros Run

Un evento que atrajo a muchos jóvenes

Por Jesús Vázquez

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Celebran carrera Vaqueros Run
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      Matehuala.- Se llevó a cabo la primera carrera Vaqueros Run en la que participaron los jóvenes, se realizó en el marco del Día de la Juventud y se tuvo una excelente respuesta, con más de mil participantes.

      La primera carrera Vaqueros Run fue organizada por la Instancia de la Juventud de Matehuala, y lograron convocar a más de mil personas, entre las que la mayoría eran jóvenes, pero también había niños y personas mayores de 30 años, inclusive corredores profesionales de la región que quisieron participar en la primera carrera Vaqueros Run, la cual fue más que nada de convivencia, donde muchos corrían, otros trotaron y muchos caminaban.

      En la carrera, todos los participantes acudieron con su sombrero vaquero, además de que al frente se encontraba un grupo musical interpretando melodías mientras corrían, por lo que muchos participantes también estaban bailando mientras corrían, la salida y meta de la carrera fue en el Parque Álvaro Obregón.

      Al terminar la carrera hubo un mercado de emprendimiento de jóvenes en el Parque Álvaro Obregón, donde los jóvenes estuvieron presentando diferentes proyectos que tienen, como la venta de postres, comida, artesanías, entre muchas otras cosas que los jóvenes elaboran, de esta manera la gente conozca sus productos y se hagan de más clientes.

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