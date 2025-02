Celebran día mundial del condón

Matehuala.- El 13 de febrero se conmemoró el Día Internacional del condón, por lo que la Jurisdicción Sanitara número II coloco un módulo de información en la Plaza Benito Juárez, para fomentar el uso de este anticonceptivo, y de esta manera evitar contagiarse de enfermedades venéreas.

Doctores y enfermeras de Jurisdicción Sanitaria número II instalaron un módulo en la Plaza Benito Juárez para fomentar el uso del condón, pues el 13 de febrero es día Internacional del condón que es un método anticonceptivo, que además ayuda a evitar contraer enfermedades venéreas como el VPH, sífilis, gonorrea, VIH entre otras enfermedades de transmisión sexual, que se pueden prevenir si se usan condones.

En este módulo estuvieron enseñando cómo se debe utilizar el condón, la manera de colocarse el preservativo de manera segura, así mismo se dijo que es mejor usar un condón cuando se van a tener relaciones sexuales con personas que no son una pareja formal, pues no saben con cuántas personas pudo haber estado, y lamentablemente en la actualidad los jóvenes ya no son como antes, que esperaban hasta el matrimonio, pues desde temprana edad están empezando a tener una vida sexual activa.

Como parte de la campaña también estuvieron regalando condones a las personas, pues exhortan a la gente a usar este método anticonceptivo, el cual es muy económico y se puede adquirir en cualquier farmacia, también pueden acudir a pedirlos a los centros de salud de la ciudad o comunidades.