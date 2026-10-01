Celebran ritual de bajada de máscaras

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Matehuala.- Se llevó a cabo la bajada de máscaras por parte del grupo de danza folclórico Coatlicue, este primer ritual abre el Xantolo, una tradición de la huasteca potosina para celebrar el día de los difuntos.

El grupo de danza folclórica Coatlicue llevó a cabo la ceremonia de la bajada y purificación de máscaras, durante esta ceremonia cada uno de los integrantes de Coatlicue pasó por su máscara la cual estaba cubierta, después de la purificación se las colocaron e iniciaron la comparsa de huehues.

Xantolo es una palabra náhuatl que significa fiesta de muertos, es una celebración tradicional que honra a los fieles difuntos, se cree que los espíritus regresan para visitar a sus familiares.

Jesús Torres Arias director del grupo de danza, comentó que esta celebración de la bajada de las máscaras es la primera ofrenda y el 29 de septiembre es día de los arcángeles, y es por eso que ese día se abren las puertas del cielo y las almas pueden bajar a la tierra para visitar a sus seres amados, en la primera ofrenda consiste en tamales, pan y café

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El director del grupo de danza comentó que es una tradición de la Huasteca Potosina, pero en los últimos años se ha ofrecido en el altiplano, para que la gente conozca esta tradición y lleva 5 años consecutivos realizando la comparsa de hueheus, bailando el día de muertos en el Panteón Guadalupe.