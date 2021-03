Cesan a empleada de Sasar

Rioverde.- Empleada del organismo operador de agua potable que le faltó el respeto a habitantes de varias colonias de Rioverde que exigían el vital líquido, fue cesada de su cargo el pasado jueves, por lo que dijo el titular del Sasar que ya se trabaja para otorgarle su finiquito.

Informó el titular de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (SASAR), Juan Pedro Rodríguez Torres que el pasado jueves se le dio a conocer que Berenice ya no forma parte del organismo de agua potable, por las declaraciones que a través de un video realizó de manera soez contra la población; "muy desafortunados los comentarios", comentó.

Hizo hincapié que el organismo no está de acuerdo en la forma de actuar de la ahora ex trabajadora, por lo que se le dio de baja, porque se considera que no puede ser funcionaria pública en esas condiciones de prepotencia como se desenvuelve.

Para el organismo operador del agua está concluida la relación laboral con la persona que emitió dichas declaraciones.

Agregó que se está en el proceso de su finiquito, ya que no ha concluido el proceso de pago como tal, reiteró que en lo sucesivo Sasar contratará más personal, pero que esté comprometido con el organismo, con Rioverde y que tenga vocación de servicio.

Como se recordará, vecinos de los fraccionamientos San Isidro, Santa Rosa, acudieron a protestar al Palacio Municipal e incluso bloquearon las entradas al edificio, para denunciar que desde el 21 de febrero no contaban con el vital líquido, sin embargo la funcionaria a través de un video, llamó "culeros" a los manifestantes.